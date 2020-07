Gli scatti hot della Ferragni in vacanza. "Sei una tr..."

Foto in vasca col seno scoperto, i fan di Instagram non gradiscono: "Sei una mamma, svergognata"

Di: Redazione Sardegna Live

Hanno preso il via le vacanze dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo alcuni giorni in Salento e, successivamente, faranno tappa in Sardegna, una delle mete estive preferite della coppia più seguita d'Italia.

L'influencer ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto che la ritraggono in vasca con il seno semiscoperto, immagini che hanno fatto impazzire i fan. Alcuni, però, non l'hanno presa bene insultando l'imprenditrice con parole pesanti. "Sei una tr...", "Sei una mamma, svergognata".

I commenti hanno generato una accesa discussione sotto il post fra chi difende la libertà di una donna di mostrare la sua bellezza e chi, invece, denuncia la mancanza di pudore.