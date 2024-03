Ferito a colpi di machete: amputata gamba a un 24enne

Il giovane si trovava in strada con la sua fidanzata quando è stato aggredito da due persone

Di: Redazione Sardegna Live - Foto simbolo

Un intervento durato circa quattro ore e terminato con l’amputazione di una parte della gamba sinistra, sotto il ginocchio. Ed essere sottoposto all’operazione un ragazzo di 24enne di Torino, ferito gravemente lunedì pomeriggio da due persone che gli hanno atteso un agguato in via Panizza, alla periferia del capoluogo piemontese.

Il giovane si trovava in strada con la sua fidanzata quando è stato aggredito a colpi di machete. Quando il 24enne era arrivato all'ospedale la gamba era già sub amputata ed era stato subito stato sottoposto a un delicato intervento di chirurgia all'arto inferiore sinistro per rivascolarizzarlo. Poi le condizioni, anche perché aveva perso troppo sangue, sono peggiorate, fino alla decisione di amputargli la gamba.

Intanto, gli uomini della squadra mobile della Questura di Torino stanno dando la caccia ai due aggressori.