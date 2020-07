Furgone travolge una bicicletta elettrica, morti tre ragazzi

Identificate due delle tre vittime, della terza non sono stati rinvenuti i documenti. Conducente del furgone in ospedale per accertamenti

Di: Giammaria Lavena

Sulla strada statale 170, tra Andria e Barletta, all'altezza di Canosa di Puglia, tre ragazzi sono stati travolti all'alba da un furgone, perdendo la vita, mentre erano a bordo di una bicicletta elettrica.

Stando alle ricostruzioni, l'impatto fatale sarebbe avvenuto intorno alle 5 del mattino. Il conducente del furgone, con a bordo altri passeggeri, stava andando a lavorare quando, per cause in fase di accertamento, ha investito i tre ragazzi a bordo della bici. Due dei deceduti avevano 17 e 19 anni, ed erano di Barletta, del terzo è in corso l'identificazione, poiché non sono stati rinvenuti documenti.

Anche il conducente del furgone è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre i due passeggeri a bordo del mezzo sono stati condotti in caserma a Barletta, per aiutare i carabinieri nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.