Uccide la moglie a coltellate poi ferisce una vicina

L’omicida è in stato di fermo. La coppia aveva figli ed era sposata da circa vent’anni

Di: Redazione Sardegna Live

Ha ucciso la moglie a coltellate, poi si è scagliato contro una vicina di casa, forse intervenuta in soccorso della vittima. L’ennesimo episodio di femminicidio è avvenuto a Taurisano, nel basso Salento.

L'uomo si sarebbe consegnato spontaneamente in commissariato per confessare il delitto e ora è in stato di fermo. La vicina è rimasta ferita in maniera superficiale. La coppia aveva figli ed era sposata da circa vent’anni.