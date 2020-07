A bordo del taxi con 50 chili di hashish dentro il trolley, tre spacciatori in manette

I carabinieri insospettiti dalla fatica nello spostare la valigia: droga per 400 mila euro

Di: Redazione Sardegna Live

Una coppia trascina un trolley a fatica giù da un taxi in pieno quadriltero romano, mentre la movida torinese sta appena iniziando a festeggiare una nuova serata. I carabinieri del comando provinciale hanno osservato la scena, e hanno fermato la coppia davanti al residence dove un terzo uomo era sceso ad aspettarli.

Qui i militari hanno scoperto che nella valigia non c'erano vestiti o i souvenir di un viaggio ma droga, almeno 50 chili di hashish suddiviso in panetti da mezzo chilo già pronti per lo spaccio. La coppia e l'uomo che era uscito dal residence per accoglierli sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile per spaccio.

Nella camera di uno dei tre corrieri i carabinieri hanno sequestrato tremila euro in contanti. La droga, circa cinquantamila dosi, destinate allo smercio sulla piazza di Torino e della provincia avrebbe potuto fruttare al dettaglio fino a quattrocentomila euro.