Fiumicino, 5 i passeggeri positivi arrivati col volo Qatar Airways

I passeggeri in questione erano arrivati ieri con un volo in cui erano presenti 135 cittadini del Bangladesh, rispediti in patria per motivi sanitari legati ai contagi da Covid-19

Di: Giammaria Lavena

Sono risultati positivi al tampone per la diagnosi di Covid-19 "5 passeggeri dei 97 autorizzati ieri a sbarcare a Fiumicino dal volo della Qatar Airways. Sono stati tutti sottoposti a tampone e sono in isolamento".

Questo quanto comunicato dall'Unità di crisi della Regione Lazio. I passeggeri in questione erano arrivati ieri con un volo Qatar Airways, in cui erano presenti anche 135 cittadini del Bangladesh, che, oggetto di un provvedimento di respingimento per motivi sanitari, erano stati rispediti in patria.

Infatti il ministero della Salute ha vietato per una settimana l'ingresso in Italia di cittadini bengalesi, a causa dell'aumento di casi di Covid-19 nel Paese. Un significativo numero di casi positivi era già stato riscontrato il 7 luglio, nell'ultimo volo arrivato a Roma da Dacca.