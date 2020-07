Covid-19. Bergamo: che sollievo! Dopo 137 giorni terapia intensiva vuota

Al Papa Giovanni solo pazienti negativizzati

Di: Giammaria Lavena

All’ospedale "Papa Giovanni" di Bergamo la terapia intensiva è finalmente covid-free. La bella notizia è stata celebrata dal direttore generale Maria Beatrice Stasi, con il direttore sanitario Fabio Pezzoli e il direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza e area critica Luca Lorini, in presenza di una rappresentanza degli operatori delle terapie intensive.

Qualche istante di silenzio in ricordo delle vittime. A seguire un applauso generale per celebrare il risultato ottenuto. Un traguardo raggiunto con tanta fatica, grazie all'impegno dei circa 400 operatori che lavorano nelle terapie intensive del Papa Giovanni: medici, infermieri, operatori di supporto e personale delle pulizie sono stati gli "eroi in corsia" che instancabilmente hanno assistito i pazienti. Nei giorni più critici della pandemia l’ospedale di Bergamo era arrivato ad ospitare oltre cento pazienti intubati.