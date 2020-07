Federico Fashion Style: “Ho avuto mia figlia con l’inseminazione artificiale”. E racconta la patologia di cui soffre

Il famoso hair stylist Federico Lauri, racconta la sua esperienza. Soffre di varicocele ed è rientra nel 20% dei casi in cui questa patologia porta alla sterilità

Di: Redazione Sardegna Live

La notizia è riportata anche da Il Fatto Quotidiano: “Sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?“: così Federico Fashion Style, ovvero il famoso hair stylist Federico Lauri, racconta a Chi di avere avuto la sua bambina con l’inseminazione artificiale. Il motivo? Soffre di varicocele ed è rientra nel 20% dei casi in cui questa patologia porta alla sterilità. “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”. Sophie Maelle è nata nel 2017 e il papà si mostra raggiante quando parla della bimba e della compagna: “Ci provano tutti con me, uomini e donne. All’inizio Letizia era gelosa ma poi le ho detto ‘che ti frega, io la sera torno da te‘”.