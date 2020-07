Uccide la madre e poi si getta dal nono piano, dramma familiare a Torino

Pare che la donna soffrisse di problemi psichici, inutile l’intervento dei medici del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Un’accesa lite, poi il dramma. Un omicidio-suicidio avvenuto in Corso Racconigi, questa mattina, a Torino, dove una donna di 33 anni, Chiara Rollo, ha ucciso la madre di 60 anni, Luana Antonazzo, con un coltello, all’interno del loro dell’appartamento, e poi si è tolta la vita gettandosi dal balcone dell’abitazione, dal nono piano. A dare l’allarme è stato il fidanzato della figlia, all’alba, dopo aver letto i messaggi del telefonino ricevuti nella notte, con cui la madre già agonizzante gli chiedeva aiuto.

L’uomo ha avvisato la Polizia chiamando il 113: gli agenti, intervenuti per cercare di capire che cosa stesse accadendo nell’abitazione, hanno suonato inutilmente poi hanno visto la donna che si lanciava dal balcone. Sono intervenuti i soccorritori del 118 ma per le due donne non c’era più nulla da fare. Le indagini sono condotte sia dal reparto delle Volanti e dai colleghi della Mobile, stando ai primi accertamenti degli investigatori, la figlia soffriva di problemi psichiatrici. (nella foto di apertura, nel riquadro, a sinistra il corpo di Chiara Rollo. A destra la madre Luana Antonazzo)