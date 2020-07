Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: ci sono 21 morti nelle ultime 24 ore

Nuovi casi, morti, guariti e tamponi effettuati: tutti gli aggiornamenti sull'emergenza con i dati della Protezione Civile, oggi 21 decessi e 235 nuovi casi confermati

Di: Redazione Sardegna Live

Covid, ecco il bollettino di oggi, sabato 4 luglio 2020, con i numeri forniti dalle singole regioni e i numeri nazionali su nuovi casi, morti, guariti e tamponi effettuati. Si parla molto in queste ore dei focolai in Veneto e Trentino. Ma in Italia continua la curva di discesa degli attualmente positivi. 21 morti in Italia nelle ultime 24 ore e 235 nuovi casi confermati di coronavirus. I pazienti ricoverati con sintomi sono 940 (-16), di cui 71 in terapia intensiva (-8)

La Lombardia, la regione con il maggior numero di casi confermati e decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, oggi registra 95 nuovi casi e 16 decessi. Nel Lazio oggi 31 nuovi contagi e un nuovo decesso, l'assessore regionale alla Sanità commenta: "C'è stato un calo di tensione e questo produce inevitabilmente un aumento dei casi e registriamo un abbassamento dell'età dei contagi". In Italia per il quinto giorno consecutivo il dato dei contagi si incrementa rispetto al giorno precedente. Oggi sono 5 le regioni italiane nelle quali non si sono registrati nuovi casi di Coronavirus rispetto a ieri: Marche, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

Coronavirus, il bollettino odierno