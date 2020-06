Dentro l'auto in fiamme un macabro ritrovamento: un 42enne sardo

L'uomo carbonizzato dentro l'abitacolo

Di: Redazione Sardegna Live

Macabra scoperta a Verona nella notte fra il 26 e il 27 giugno.

I vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti dopo la mezzanotte per spegnere le fiamme che avvolgevano un'auto in via del Pestrino.

Una volta spento l'incendio, gli operatori si sono resi conto che dentro la vettura si trovava il cadavere di un uomo carbonizzato. Sul posto sono giunti anche la polizia, il 118 e un'automedica.

Dopo una serie di indagini, gli agenti sono risaliti all'identità della vittima: si tratta di un sardo 42enne.

L'uomo, originario del Nuorese, risiedeva a Verona. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio. Al vaglio degli inquirenti diverse piste sul tragico episodio, non ultima quella di un possibile gesto estremo da parte dell’uomo.