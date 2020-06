Carabiniere sardo in pensione uccide la moglie e poi si toglie la vita

E’ accaduto nell’Anconetano, la consorte era malata da tempo

Di: Redazione Sardegna Live

Una tragedia si è consumata nel paese di Filottrano. Secondo una prima ricostruzione un ex carabiniere in pensione, Antonio Pireddu, 60enne, ex Appuntato dell’Arma, fino a una decina di anni fa in servizio al Nucleo operativo di Osimo, avrebbe ucciso con un colpo di fucile la moglie, Ida Creopolo, 59enne, da tempo invalida a causa di una grave patologia; poi avrebbe rivolto contro di sé l’arma e si sarebbe tolto la vita.

A dare l’allarme, nel primo pomeriggio di ieri, è stato il figlio: non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, è andato a vedere cosa fosse successo. Purtroppo si è così trovato di fronte a questa straziante tragedia. Inutili purtroppo i tentativi di soccorso per la coppia. Sul posto i carabinieri hanno ricostruito i dettagli di quanto avvenuto. La coppia era ben stimata e ben conosciuta nella zona.