Zanardi, il post struggente su Instagram del figlio Niccolò: “Mi manca il tuo sorriso, lo rivedrò presto”

Alle 3 del mattino, una dedica al papà

Di: Redazione Sardegna Live

Le condizioni di salute di Alex Zanardi dopo l'incidente in handbike, nel senese, continuano a essere gravi e stazionarie e, come i medici hanno ripetuto più volte sull'ex pilota sempre in stato di sedazione, non resta che attendere dai 10 ai 15 giorni prima di verificare la possibilità di praticare altre terapie.

Accanto al campione olimpico c'è ogni istante il ventenne figlio Niccolò, che ha pubblicato un commovente post dedicato a suo papà: “Mi manca il tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto”.

Niccolò, alle 3 del mattino, pubblica un post con tanto di foto di Alex sorridente, con le braccia alzate all’arrivo di una gara di handbike: inutile dire che il bellissimo post è diventato virale con tantissime persone che sono in ansia per il grande campione paralimpico.

(foto tratta da Instagram)