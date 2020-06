L'educazione civica torna a scuola: sarà obbligatoria e con voto

Al centro dell'insegnamento la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e l'uso degli strumenti digitali

Di: Redazione Sardegna Live

L'educazione civica torna ad essere materia di insegnamento in tutte le classi con un voto dedicato. Il Ministero dell'Istruzione ha inviato a tutte le scuole le linee guida per l'insegnamento della materia con particolare attenzione a Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale.

A partire dal prossimo anno scolastico sarà disciplina obbligatorio in tutti i gradi dell'istruzione, a partire dalle scuole dell'infanzia, avrà un proprio voto, con almeno 33 ore all'anno dedicate.

Lo sviluppo sostenibile. Il punto di riferimento sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Gli studenti verranno introdotti all'educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile.

La cittadinanza digitale. Saranno dati agli alunni strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. L'obiettivo sarà sviluppare il pensiero critico, sensibilizzare rispetto ai possibili rischi connessi all'uso dei social media e alla navigazione in rete, contrastare il linguaggio dell'odio. Nella scuola dell'infanzia, attraverso il gioco e le attività educative e didattiche, si sensibilizzeranno i bimbi rispetto a concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di benessere.