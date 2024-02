Calcio: "Intitolare a Riva uno spazio a Coverciano"

Mozione approvata dalla commissione Sport del Comune di Firenze

Di: Redazione Sardegna Live

Al fuoriclasse del calcio italiano Gigi Riva, scomparso recentemente, sarà intitolato un campo sportivo o un altro spazio all'interno del Centro tecnico federale della Federcalcio a Coverciano. È quanto prevede una mozione presentata dal capogruppo M5s a Firenze Roberto De Blasi e approvata dalla commissione Cultura e Sport del Comune.

"Sono sardo d'origine mentre Gigi lo era d'adozione - afferma De Blasi in una nota - Credo che questo legame sia un simbolo importante di integrazione e accoglienza in una città come Firenze, che è sede del Centro tecnico federale della Federcalcio. Sono molto emozionato, perché intitolare un campo sportivo o altro luogo a Gigi all'interno del tempio del calcio a Firenze è un vero onore. Con questa scelta si realizza davvero quanto ha detto oggi il presidente della commissione Fabio Giorgetti: oggi l'isola conquista la penisola".