La lettera di Papa Francesco ad Alex Zanardi

Il papa ha scritto una toccante lettera al pluricampione paralimpico. "Attraverso lo sport hai insegnato a vivere la vita da protagonisti"

Di: Giammaria Lavena

Papa Francesco ha inviato una toccante lettera al campione paralimpico Alex Zanardi, che da giorni è ricoverato in ospedale dopo il grave incidente che lo ha coinvolto nella serata di venerdì 19 giugno.

"Carissimo Alessandro,la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso.

Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità.

Grazie per aver dato forza a chi la aveva perduta.

In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e per la sua famiglia.

Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca, Fraternamente, Francesco".