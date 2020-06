Coronavirus, 18 morti in Italia: è il numero più basso

In Lombardia 62 contagi e 6 decessi

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Sono 18 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore. E' il numero più basso di decessi in un giorno dall'inizio dell'emergenza.

Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, sale a 34.675 il bilancio totale delle vittime. Scende sotto quota 2mila il numero dei pazienti ancora ricoverati: sono 1.853, con una riduzione di 185 rispetto a ieri.

In terapia intensiva si trovano 115 persone (-12), in isolamento domiciliare 17.605. Sono meno di 20mila gli attualmente positivi, nel dettaglio 19.573 (-1.064), mentre il totale dei guariti sale a 184.585 (+1.159).

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 238.833 (+122).

In tutto sono stati eseguiti 5.053.827 tamponi (+41.135) per 3.081.127 casi testati. 

I dati in Sardegna