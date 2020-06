Emilio Fede racconta l'arresto: "Io come il peggior delinquente"

L'ex direttore del Tg4 commenta la vicenda: "È stato terrorizzante"

Di: Giammria Lavena

Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per aver evaso gli arresti domiciliari. L'ex direttore del Tg4 ieri sera stava cenando nel lungomare con la moglie, l'ex senatrice Diana De Feo, per festeggiare il suo 89esimo compleanno. Fede non avrebbe atteso l'autorizzazione del giudice di sorveglianza per trasferirsi da Milano a Napoli, ma avrebbe comunicato il suo spostamento ai carabinieri di Segrate.

Nel locale sono arrivati dei militari in borghese, che lo hanno prelevato e portato in albergo, invitandolo a non uscire."E' stato terrorizzante. Mi sono venuti ad arrestare per evasione perché non ho atteso le disposizioni per i servizi sociali. In un ristorante si sono presentati un capitano dei carabinieri, peraltro gentilissimo, con tre militari, come fossi il peggiore dei delinquenti", racconta Emilio Fede all'Ansa.

A seguito della condanna in via definitiva nel processo Ruby, Emilio Fede, dopo aver scontato 7 mesi ai domiciliari, avrebbe dovuto terminare la pena inflittagli con 4 anni di servizi sociali. Secondo il suo avvocato, Salvatore Pino, gli verrebbe contestato di averli avvisati non prima di partire, ma dopo.

Pino ha poi precisato che il suo assistito si trovava nel capoluogo campano per delle cure, e che avrebbe l’autorizzazione a spostarsi per comprovate esigenze di cura, dopo aver avvisato le forze dell'ordine. La decisione finale sull'accaduto spetterà al magistrato di sorveglianza, con l'udienza prevista il 24 giugno alle 15.