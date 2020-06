Easyjet: "Calabria terra di mafia e terremoti". E' polemica

Nella sezione dedicata a Lamezia Terme la 'Ndrangheta accostata all'invito per un "assaggio autentico della vivace vita italiana"

Di: Giammaria Lavena

Ha generato non poche polemiche la descrizione riservata alla Calabria sul sito di Easyjet. Infatti, piuttosto che un invito a visitare le meraviglie del posto, parrebbe inizialmente un monito a diffidare da tale scelta. La pagina "Ispirami" di Easyjet viene utilizzata solitamente dalla compagnia come mezzo per attirare i turisti, elencando i "cavalli di battaglia" delle rispettive destinazioni.

Invece, alla voce Lamezia, Easyjet ha adottato una politica alquanto anomala. "Questa regione – si legge sul sito della compagnia aerea– soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti – e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram".

Poche righe che, facendo leva sui luoghi comuni accostati alla Calabria (organizzazione mafiosa e problemi idrogeologici della regione), hanno diffuso sdegno e polemiche nell'opinione pubblica calabrese e non solo. La trovata di cattivo gusto ha scatenato una serie di reazioni politiche a livello locale, oltre che di proteste sui vari social network.

La descrizione, inoltre, è completata anche da un'ultimo passaggio, in cui, quasi a voler compensare l'introduzione negativa, si legge: "Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Raggiungi le città costiere della costa tirrenica per spiagge sensazionali e mai affollate. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione".

Easyjet ha successivamente rimediato alla gaffe con un messaggio di scuse: "Easyjet si scusa apertamente con tutti i calabresi e la Regione Calabria per la descrizione contenuta nella scheda informativa all’interno del sito. L’intento originale del testo era sottolineare quanto la Calabria sia sottovalutata all’estero da un punto di vista turistico", ha spiegato la compagnia aerea in un secondo momento.

Ha poi concluso con un'ulteriore nota esplicativa: "La Calabria è una terra per noi molto importante, che amiamo e che promuoviamo da sempre con numerosi voli su Lamezia Terme. Ne è una dimostrazione anche il fatto che il primo volo del 15 giugno – che coincide con il ripristino delle operazioni post lockdown – è stato quello verso l’aeroporto di Lamezia Terme. Abbiamo provveduto immediatamente a rimuovere il testo in questione e avviato un’indagine interna per capire l’accaduto e fare in modo che non accada mai più".