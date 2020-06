Emilio Fede in manette a Napoli per evasione dai domiciliari

Il giornalista, ex direttore del Tg 4, è stato arrestato: avrebbe dovuto finire di scontare la pena a Milano, ma era a cena con la moglie, sul Lungomare

Di: Redazione Sardegna Live

Il giornalista Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione: l’ex direttore del Tg4 stava cenando con la moglie, Diana De Feo, in un ristorante del lungomare, per festeggiare il suo 89esimo compleanno (che ricorre domani, 24 giugno).



Secondo i media nazionali, i Carabinieri gli avrebbero consegnato la richiesta del magistrato di Milano in cui il giornalista viene considerato latitante per evasione: Fede, infatti, non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza milanese e, scaduti i 7 mesi di domiciliari, si sarebbe messo in viaggio verso Napoli dopo aver informato i carabinieri di Segrate. Il giornalista deve completare la pena con altri 4 anni di servizi sociali.



Fede avrebbe avuto in programma di tornare a Milano giovedì. Al momento Emilio Fede si troverebbe bloccato nel suo albergo in attesa della decisione del giudice prevista per la mattinata odierna.