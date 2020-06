Allarme presidi: nel 40% delle aule impossibile il distanziamento sociale

"E' urgente venire a conoscenza delle linee guida per capire cosa fare a settembre"

Di: Redazione Sardegna Live

Il mondo della scuola guarda con attenzione e apprensione alle linee guida che verranno fornite nelle prossime settimane in riferimento alla riapertura delle aule prevista il 14 settembre.

"In almeno il 40% delle aule scolastiche è impossibile mantenere un distanziamento di un metro tra i banchi: per questo è urgente venire a conoscenza delle linee guida per capire cosa fare a settembre".

A lanciare l'allarme è Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi. "Cosa facciamo nei casi dove è impossibile il distanziamento? Questa è la domanda principale a cui dovrebbero rispondere le linee guida", conclude.