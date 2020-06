Orrore e follia in un parco, uomo impicca un cane. Poliziotto della penitenziaria lo fa denunciare

Il 65enne originario di Oristano (residente da anni nel Lazio) è finito nei guai

Di: Alessandro Congia

“Feroce ed ingestibile”, queste le motivazioni che avrebbe dato in Questura un 65enne sardo, originario di Oristano (da anni residente nel Lazio) dopo la macabra uccisione di un cane, impiccato ad un albero, nel parco di via dei Lodigiani, nella zona periferica di Roma.

Un episodio a cui però ha assistito un agente della Polizia Penitenziaria che, per tutta risposta, è stato minacciato di morte dall’aguzzino che, con in mano una sega, tentava di far allontanare il poliziotto per poi scappare in auto, ma l’agente della Penitenziaria non si è fatto per nulla intimorire e ha inseguito l’uomo annotando il numero di targa dell’auto.

Orrore

L'uomo, 65enne, oristanese, ha impiccato il cane, di proprietà di due amiche, a un albero a un'altezza di 6 metri da terra perché, a loro dire, era diventato negli ultimi tempi ‘pericoloso’. Il responsabile del gesto è stato però rintracciato dalla Polizia ed è stato denunciato per uccisione di animali, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. La sega e la corda utilizzate per l’orrendo gesto sono state sequestrate dalla Polizia Scientifica.