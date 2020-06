Coronavirus Italia, il bollettino di oggi parla di 49 morti: "Non abbassare la guardia"

Sono 54.722 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

Di: Redazione Sardegna Live

Coronavirus, bollettino 20 giugno: 238.275 casi in Italia, di cui 182.453 guariti e 34.610 morti. Il bollettino della Protezione civile sui contagi da Coronavirus in Italia di sabato 20 giugno 2020. Secondo l’ultimo bilancio aggiornato a oggi, il numero dei casi positivi al Covid-19 è salito a 238.275 (+264 rispetto a ieri), di cui 182.453 guariti (+546) e 34.610 decessi (+49). Sono 54.722 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

In Italia il numero dei casi positivi al nuovo Coronavirus è salito a 238.275 (+264 rispetto a ieri), di cui 182.453 guariti (+546) e 34.610 decessi (+49). È questo il bilancio dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese stando a quanto riportato nel bollettino di oggi, sabato 20 giugno, reso noto dalla Protezione civile. Degli attualmente contagiati, 18.586 sono asintomatici o con pochi sintomi in isolamento domiciliare, 2.474 sono ospedalizzati e 152 sono ricoverati in terapia intensiva.

La regione più colpita resta la Lombardia, seguita da Piemonte ed Emilia Romagna. Zero nuovi casi, invece, si registrano nelle Marche, in Campania, a Trento, in Sicilia, Bolzano, Umbria, Molise e Basilicata. I tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia sono 4.943.825 (+54.722 nelle ultime 24 ore).