Parental control per film porno. Valentina Nappi 'minaccia' la Lega: "Entro in politica"

La pornostar contro la proposta del senatore leghista Pillon di bloccare in automatico i contenuti pornografici online

Di: Redazione Sardegna Live

La pornostar Valentina Nappi non ha apprezzato l'ultima proposta del senatore della Lega Simone Pillon. L'esponente del Carroccio ha presentato un emendamento nel testo di conversione del decreto legge Giustizia che propone di bloccare in automatico i contenuti pornografici online. Una sorta di parental control che si può disattivare solo se il titolare di un contratto telefonico lo chiede in modo esplicito.

La Nappi, regina del panorama hard italiano, ha così espresso tutto il suo disappunto. Dopo aver letto la notizia la ha rilanciata sui social minacciando (si fa per dire) la Lega e Matteo Salvini: "State rischiando di farmi entrare in politica".