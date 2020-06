Bimba di 3 anni annega in piscina

Il dramma nell'agriturismo che ospita 41 migranti

Di: Redazione Sardegna Live

Una giornata in famiglia trasformatasi in tragedia per una bambina di tre anni caduta nella piscina dell'agriturismo dove si trovava insieme alla mamma e al papà. La piccola è morta annegata.

E' successo oggi in località La Melatina, a Riparbella, in provincia di Pisa, intorno alle 16 di ieri. La piccola, di origine nigeriana, stava giocando con un amichetto all'interno della struttura che ospita in questo periodo 41 richiedenti asilo, tutti africani.

Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Volterra diretti dal capitano Ezio Mazza. Secondo quanto ricostruito, la bimba, in compagnia di un coetaneo connazionale, si è allontanata dall'edificio principale dell'agriturismo approfittando di un attimo di distrazione dei genitori. Per cause in corso di accertamento è scivolata in acqua annegando.

Le grida e il pianto disperato dell'amichetto hanno richiamato l'attenzione degli adulti, che non hanno potuto fare nulla per salvarla. Sul posto l'elisoccorso allertato dalla centrale del 118. La bimba è però morta subito dopo il recupero dalla piscina.