Firenze, crollo nel cantiere di un supermercato: morti e dispersi

Almeno due vittime e tre operai dispersi fra le macerie

Di: Redazione Sardegna Live

A Firenze si è verificato un crollo in un cantiere per la costruzione di un supermercato. "Due operai sono morti", ha confermato il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Altri tre lavoratori sono stati estratti vivi e trasportati all'ospedale di Careggi: due in codice rosso e uno in giallo. Si cercano altri tre dispersi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

In base alle prime informazioni sulla dinamica dell'incidente, una trave di cemento armato sarebbe venuta giù creando il successivo crollo a catena di un solaio e di altre travi.

"A nome mio e del governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze - ha dichiarato la premier Giorgia Meloni -. Seguo con apprensione l'evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia".