Fil di ferro nella pizza, uno studente 20enne rischia di morire

Da due settimane il giovanissimo è ricoverato al Policlinico Sant’Orsola

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe ingerito un pezzo di metallo, finito non si sa come nella pizza che si era fatto portare a domicilio. Uno studente ventenne di Bologna è ricoverato da settimane al policlinico Sant'Orsola per le conseguenze dell'episodio, avvenuto il 20 maggio.

In un primo momento le sue condizioni erano molto gravi, tanto da fare temere per la sua vita. A quasi un mese di distanza e dopo due interventi chirurgici, oggi sta meglio ma il decorso sarà lungo, anche per guarire dall'infezione provocata dal corpo estraneo.

Il frammento metallico che ha ingerito, e che gli è stato rimosso dall'esofago dai medici del Sant'Orsola, a quanto pare era una sorta di sottile filo di ferro, della lunghezza di qualche centimetro. Un'ipotesi, che sara' eventualmente da verificare, è che possa essersi staccato da una spazzola del tipo utilizzato per pulire i forni a legna. La famiglia starebbe valutando se presentare una denuncia, per fare chiarezza sull'accaduto.