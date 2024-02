Prima un forte mal di testa, poi la morte: addio a Sofia, 26 anni

La situazione è precipitata nonostante il ricovero all’ospedale

Di: Alessandra Leo, foto Corriere

Si era da poco laureata in Medicina e sognava una carriera come quella dei suoi genitori, entrambi medici, ma purtroppo Sofia Filippini si è spenta a soli 26 anni dopo un malore improvviso, la scorsa domenica a Rezzato, in provincia di Brescia, dove viveva.

La notizia è stata riportata da Il Corriere. Dopo essere stata in palestra come faceva abitualmente, alla giovane è venuto un forte mal di testa, ha chiamato sua madre per dirglielo, ma la situazione è peggiorata con il passare del tempo nonostante il ricovero all’ospedale.

Come informa il quotidiano, non è ancora chiaro cosa abbia provocato il decesso della 26enne, ma non si esclude uno shock anafilattico.

I familiari, distrutti dal dolore, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Ieri l’ultimo saluto a Sofia.