Coronavirus. Cresce il divario tra la Lombardia e le altre Regioni

In otto regioni oggi si registrano oggi zero contagi

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 44 decessi in Italia e il bilancio complessivo delle vittime sale a 34.345.

Per quanto riguarda i contagi, si segnalano 338 i nuovi contagi, di questi, 244, ovvero, il 72%, sono in Lombardia.

Cresce il numero dei guariti: 1.505 in più rispetto a ieri. Diminuisce anche il numero delle persone ricoverati in terapia intensiva: 209, 11 in meno di ieri.

Intanto, in otto regioni oggi si registrano zero contagi. Oltre la Sardegna, la buona notizia riguarda la Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Puglia.

Nel dettaglio, la Sardegna:

- Non si registrano nuovi casi.;

- 1363 positivi finora accertati: 252 nella Città Metropolitana di Cagliari, 98 nel Sud Sardegna, 59 a Oristano, 79 a Nuoro, 875 a Sassari;

-68.769 test eseguiti;

-12 pazienti ricoverati;

-20 persone in isolamento domiciliare;

-1.179 pazienti guariti, più altri 19 guariti clinicamente;

- si fermano a 132 i decessi.