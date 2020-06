Alessandra Mussolini, pacco anonimo con pupazzo a testa in giù e la scritta “Fascista di m....”

L’ex parlamentare di centro destra ha denunciato il fatto ai Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

L’ex parlamentare di centrodestra ha detto di aver ricevuto il pacco dopo l’acquisto di un divano: “Di me sanno nome, cognome, indirizzo, tutto, ho denunciato ai Carabinieri”. Alessandra Mussolini, ex parlamentare e nipote di Benito Mussolini, ha denunciato di aver ricevuto un pacco anonimo contenente insulti e minacce. “Il foglio con la scritta fascista di m.... e un pupazzo con la testa in giù - era all’interno del pacco», ricevuto dopo aver acquistato un divanetto in un negozio della catena Leroy Merlin. Non è la prima volta che ricevo insulti, ma questa volta si va oltre - ha detto l’ex parlamentare del centrodestra”.

Dopo aver chiesto di ricevere a casa quanto ordinato, Mussolini avrebbe ricevuto un pacco imballato. Una volta aperto ha trovato la bolla di un cliente sconosciuto, con tanto di nome, cognome e numero di telefono con dietro scritto: “fascista di merda” e un pupazzo a testa in giù. Un episodio abbastanza spiacevole, la Mussolini teme perché di lei sanno nome, cognome, indirizzo, tutto. Ho denunciato il fatto ai Carabinieri – ha detto la nipote di Mussolini”.