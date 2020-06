Cade da un’altezza di 8 metri, operaio rimane infilzato nell’inferriata e muore

La vittima aveva 47 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Un operaio di 47 anni cade da un'altezza di 8 metri, resta infilzato nell’inferriata e muore. Il tragico infortunio sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Fino Mornasco, nel Comasco: l’uomo è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa otto metri, rimanendo trafitto dalla recinzione che delimita un'azienda.

La dinamica non è ancora stata ricostruita con esattezza. Il lavoratore era salito su una scala all'esterno di una ditta di carrozzeria quando, per cause non ancora accertate, è caduto finendo trafitto dalla recinzione. Subito apparso in gravissime condizioni, il ferito è stato liberato dai vigili del fuoco. Purtroppo non è stato possibile salvarlo.