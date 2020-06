Coronavirus Italia, quel maledetto virus che fa ancora paura: 393 nuovi casi, 272 solo in Lombardia, 56 i morti

Nessun nuovo contagio però in ben 7 Regioni: Veneto, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata

Di: Alessandro Congia

Il Bollettino della Protezione civile di venerdì 12 giugno 2020: il numero totale dei contagiati è salito a 236.305. Sono 56 i deceduti in un giorno e il totale sale a 34.223 da inizio epidemia. Forte aumento dei guariti (1747). Gli attuali malati sono 28.997 (1640 in meno di ieri).

In sette regioni non si sono verificati nuovi contagi (Veneto, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata).

Lunedì intanto riapriranno le attività ludiche per i bambini e i centri estivi anche per la fascia da zero a tre anni, oltre alle sale scommesse. Niente da fare, invece, per il calcetto e gli sport da contatto, la cui ripresa slitta al 25 giugno.