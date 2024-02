Nordio: "Zuncheddu? Errore che non potrà mai essere ripagato"

Il ministro della Giustizia: "Un disegno legge al Senato per cercare di limitare questi errori"

Di: Redazione Sardegna Live

"Un errore che non potrà mai essere ripagato. Cerchiamo di limitare questo tipo di errori anche attraverso il disegno di legge che ora è al Senato che riduce i casi di carcerazione preventiva e devolve l'ordinanza di custodia cautelare a un giudice collegiale". Così al Tg1 il ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso di Beniamino Zuncheddu.

L'ex allevatore, dopo 33 anni di carcere, è stato assolto dall'accusa di essere l'autore della strage di Sinnai, in provincia di Cagliari, dell'8 gennaio del 1991 in cui morirono tre pastori e una quarta persona rimase gravemente ferita.

I giudici hanno revocato l'ergastolo facendo cadere le accuse per Zuncheddu con la formula "per non avere commesso il fatto".