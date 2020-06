Incendio in una palazzina. Mamma si getta dal terzo piano con la figlia di 8 mesi

Entrambe ricoverate in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Si è gettata dal balcone del proprio appartamento con in braccio la figlia di otto mesi per sfuggire alle fiamme che stavano divampando nel locale. Le due sono atterrate al suolo dopo un volo dal terzo piano a Torino, in via Rondissone.

La donna è stata ricoverata al San Giovanni Bosco, la piccolo al Maria Vittoria, entrambe sono in codice rosso. La bimba potrebbe essere trasferita all'ospedale infantile Regina Margherita. Il marito della donna e padre della piccola era fuori per lavoro.

Il rogo potrebbe essere partito dal vecchio ascensore del condominio, un impianto ancora in legno. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco. Evacuate le 15 famiglia residente nel palazzo.