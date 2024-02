Malore per Garibaldi al Grande Fratello: "Non toccategli il cuore". VIDEO

Giuseppe Garibaldi ricoverato nella serata di ieri, concorrenti sotto choc

Di: Redazione Sardegna Live

Paura per Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Il giovane bidello calabrese, concorrente del reality di Canale 5, si è sentito male nel corso della serata di ieri, 2 febbraio.

Nella casa più spiata d'Italia è tempestivamente intervenuta un'ambulanza e i sanitari hanno potuto così monitorare le sue condizioni di salute.

In mattinata l'account ufficiale del Gf ha tranquillizzato gli spettatori. "Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile".

Non è chiaro cosa abbia causato il malore dell'apprezzato concorrente. In un video pubblicato da alcune pagine social si vedono Vittorio e Sergio intenti a sfidarsi a un gioco da tavolo quando, improvvisamente, si scatena il caos nella casa. "Corri! Corri!", urla qualcuno. Poi Anita esclama ad alta voce: "Chiamate il Gf!". Infine si sente Marco Maddaloni dire: "Non toccategli il cuore". Successivamente l'audio è stato staccato dalla regia.