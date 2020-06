Violenta lite in treno: "Mettiti la mascherina, ti spacco la faccia"

Rissa sfiorata sul treno Roma-Lecce

Di: Redazione Sardegna Live

Rissa sfiorata sul treno Frecciargento Roma-Lecce tra due passeggeri (video in copertina). La lite è scattata quando un uomo ha tolto la mascherina per parlare al telefono. Una donna seduta non lontano da lui è andata su tutte le furie: "Devi mettere la mascherina. Sono le regole! Ti spacco la faccia!".

I due sono arrivati al contatto fisico con l'uomo che sembra spingere la donna per allontanarla mentre lei continua a urlare. Alla fine si è reso necessario l'intervento di un controllore.

Le immagini registrate da un altro passeggero sono al vaglio degli inquirenti.