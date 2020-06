Prima litigano su Facebook, poi s’incontrano e parte l’accoltellamento

Il ragazzo è stato arrestato per tentato omicidio

Di: Redazione Sardegna Live

Prima hanno discusso su Facebook, sono partiti gli insulti e le minacce. Poi due ragazzi napoletani di 19 e di 15 anni si sono dati appuntamento per risolvere la questione a quattr’occhi. Ma il faccia a faccia è finito peggio che sui social: il più giovane dei due ha accoltellato appena sotto l’orecchio il rivale procurandogli una ferita di 7 centimetri. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e accompagnato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, non sarebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri si sono subito messi alla ricerca del quindicenne, lo hanno rintracciato nella sua abitazione dove è stato trovato uno staccio sporco di sangue. Il minorenne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e accompagnato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, in attesa di giudizio.