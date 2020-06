Dopo 20 anni addio a "La prova del cuoco"

L'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo vent’anni, “La prova del cuoco” potrebbe chiudere i battenti. Il programma culinario del mezzogiorno di Rai Uno, condotto per diciott’anni da Antonella Clerici, con due parentesi firmate da Elisa Isoardi (2008-2010 e dal 2018), rischia di scomparire dal prossimo palinsesto televisivo. Dopo i rumors delle ultime settimane, l’indiscrezione viene riportata dal Corriere della Sera, ma per il momento non ci sono conferme dalla Rai.

Le voci, anticipate da Dagospia, erano state respinte dalla conduttrice. Eppure la fascia televisiva di mezzogiorno, secondo il Corriere, potrebbe tornare nelle mani di Antonella Clerici. Il nuovo programma dovrebbe intitolarsi “La casa nel bosco”, un chiaro riferimento alla nuova casa della conduttrice, completamente immersa nella natura in Piemonte. Proprio la nuova abitazione della Clerici potrebbe diventare il set per il suo nuovo format.