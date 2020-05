Morto papàdi Serena Mollicone, da 19 anni cercava verità per la morte della figlia

Nel 2000 i giallo della morte di Serena Mollicone

Di: Redazione Sardegna Live

Domani, 1 giugno, ricorrono i venti anni dalla morte di Serena Mollicone. Il padre Guglielmo non ci sarà. Per tutto questo tempo ha combattuto per ottenere la verità sull'omicidio della giovane nemmeno diciottenne all'epoca dei fatti risalenti al 2000.

Oggi pomeriggio l'uomo è morto presso una struttura sanitaria di Veroli dopo il grave malore avuto a novembre scorso, dal quale non si era mai ripreso. Da allora si trovava in coma. Ha lottato senza sosta per avere giustizia per sua figlia. Aveva 72 anni.

A Il Messaggero aveva dichiarato: "Spero che la salute mi assista, e in questo Serena non mancherà di aiutarmi come ha fatto in questi anni. Voglio partecipare a tutte le udienze per guardare gli imputati negli occhi". Purtroppo la salute non lo ha assistito.