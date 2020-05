“Sono preoccupato per i pesci”: bimbo di 7 anni pulisce la spiaggia dai rifiuti

La famiglia di Christian è molto attenta all’ambiente

Di: Redazione Sardegna Live

“Sono preoccupato per i pesci che potrebbero restare incastrati tra i rifiuti”. Così Christian, un bimbo di appena 7 anni, di Castellammare di Stabia, ha deciso di armarsi di pazienza e raccogliere tutti i rifiuti che trovava nella spiaggia di La Calcina.

Lattine, mozziconi di sigaretta e plastica sono finiti nel sacchetto dei rifiuti del bimbo e poi buttati negli appositi contenitori. Il tutto è stato fotografato dalla mamma del bimbo che ha postato alcune istantanee nella pagina Facebook “Sei stabiese D.O.C. se...”.

La mamma del bimbo ha spiegato ai giornali locali che in famiglia sono molto attenti all’ambiente, ovunque vanno portano con sè dei sacchetti in cui raccogliere i rifiuti, così da non inquinare. I due figli della donna l’hanno vista tante volte fare quello stesso gesto: per Christian e suo fratello, questa è la normalità.