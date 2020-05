Archiviate le accuse contro Deborah: uccise il padre per difendere la madre

Per il gip di Tivoli si è trattato di “legittima difesa”.

Di: Redazione Sardegna Live

Archiviate le accuse a carico di Deborah Sciacquatori che un anno fa uccise il padre per difendere la madre. Per il gip di Tivoli si è trattato di “legittima difesa”. La giovane, appassionata di boxe, voleva difendere la mamma, la nonna e la zia e ha assestato un colpo letale per l'uomo.

La famiglia viveva a Monterotondo vicino Roma. Il padre era violento con tutte le donne della famiglia. Una vicenda drammatica, frutto di anni di violenza tra le mura domestiche. Anche la notte del 19 maggio dello scorso anno Lorenzo Sciacquatori era tornato a casa ubriaco e aveva iniziato a inveire contro le donne e a picchiarle, e Deborah aveva deciso di difenderle.