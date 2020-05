Coronavirus, sono 4 le Regioni a zero contagi

La situazione in Lombardia continua a preoccupare, 382 i nuovi casi.

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

In 4 regioni oggi non si sono riscontrati nuovi contagi da coronavirus. Si tratta di Basilicata, Calabria, Sardegna e Umbria. Sul nostro territorio, a oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 231.732, con un incremento rispetto a ieri di 593 nuovi casi. Di questi 382 si registrano in Lombardia.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 22.913 in Lombardia, 6.072 in Piemonte, 3.750 in Emilia-Romagna, 2.025 in Veneto, 1.380 in Toscana, 1.145 in Liguria, 3.405 nel Lazio, 1.346 nelle Marche, 1.012 in Campania, 1.395 in Puglia, 458 nella Provincia autonoma di Trento, 1.145 in Sicilia, 336 in Friuli Venezia Giulia, 824 in Abruzzo, 157 nella Provincia autonoma di Bolzano, 33 in Umbria, 200 in Sardegna, 23 in Valle d’Aosta, 170 in Calabria, 163 in Molise e 34 in Basilicata.

In Sardegna. Da 7 giorni zero nuovi contagi. I casi accertati dall'inizio dell'emergenza restano complessivamente 1.355. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 54.587 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 40, di cui 2 in terapia intensiva, mentre 160 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 961 pazienti guariti (+14 rispetto al dato precedente), più altri 64 guariti clinicamente. Non si registrano nuove vittime, in tutto 130.

Sul territorio, dei 1.355 casi positivi complessivamente accertati, 250 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 59 a Oristano, 79 a Nuoro, 870 a Sassari.

In Lombardia 382 nuovi casi. I morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 15.974 in Lombardia, +20 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi sono 88.183, +382 (2.5% rapporto con i tamponi giornalieri), attualmente positive risultano 22.913 persone.

Aumenta il numero dei guariti: i dimessi sono complessivamente 49.296 (+1.486). Sostanzialmente stabili le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 173, due in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva flettono con più velocità: 3.470, -156 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 713.068, +15.507.