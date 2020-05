Il bambino incontra l’orso che lo segue, il video diventa virale sul web

Adrenalina a mille, Alessandro però non perde la calma

Di: Alessandro Congia

Questo video arriva dalle Dolomiti del Brenta, in Trentino. Ed è un ottima dimostrazione su quali devono essere i corretti comportamenti in caso di incontri ravvicinati con un orso. Davvero da sottolineare il sangue freddo di bambino e padre, che si allontanano dal plantigrado, con tutta calma, senza movimenti bruschi e senza urlare.

L'orso si alza solo un paio di volte sulle zampe posteriori, per comprendere meglio la situazione (la vista dell'orso non è il suo senso migliore), per poi allontanarsi quando capisce di essere in presenza di un gruppetto di persone.

Un video da far diffondere, un prezioso vademecum sui corretti comportamenti. “Rinnoviamo i complimenti a padre e bambino, per il coraggio ed il sangue freddo, e per averci dato una grande lezione” – si legge nella pagina Fb Canis Lupus Italicus - Lupo Appenninico.

Video