Ha partorito in auto con l’aiuto dei carabinieri: mamma e bimbo stanno bene

Il neonato è nato prima ancora che arrivasse l’ambulanza.

Di: Redazione Sardegna Live

Il marito l’ha fatta salire in auto per accompagnarla in ospedale e dare alla luce il loro primogenito. Ma il piccolino aveva fretta di nascere. Quindi l’uomo ha accostato per soccorrere la moglie 27enne.

È successo ieri a Broni, provincia di Pavia, intorno alle ei del mattino. I militari della stazione di Santa Giuletta stavano rientrando in caserma quando sono stati fermati dall’uomo in evidente stato di agitazione. Il bimbo stava per nascere.

I militari hanno allertato il 118 ma il neonato è nato prima ancora che arrivasse l’ambulanza. Il parto si è svolto senza problemi. La mamma e il bambino sono stati poi trasportati in ospedale: entrambi sono in buone condizioni.