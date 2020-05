Italiani più “ricchi” dopo il lockdown: depositi cresciuti di 30 miliardi

La quarantena ha abbassato le spese delle famiglie

Di: Redazione Sardegna Live

La quarantena ha contribuito a far diventare “più ricchi” gli italiani facendo aumentare i loro risparmi. Il lockdown ha aumentato in maniera vertiginosa i depositi bancari, secondo i dati sono cresciuti di 30 miliardi in due mesi con una giacenza media sul conto corrente di 18.753 euro. Se molte famiglie hanno intaccato i propri risparmi per superare questo blocco, molte altre non hanno perso la propria capacità di reddito e durante questa clausura da Covid-19 hanno speso poco rispetto al solito.

A certificarlo sono i numeri diffusi dall'Abi, l’Associazione bancaria italiana, sui due mesi di lockdown: nei depositi sono finiti altri 30 miliardi di euro, per un totale di 1.630 miliardi. Un incremento dovuto anche al fatto che molti, in sostanza chi è a reddito fisso, hanno continuato a riscuotere stipendi o pensioni, senza riuscire a spendere più di tanto.

Una tendenza comune a tutta l'Europa, come evidenzia il Financial Times, citando dati della Bce e della Banca d'Inghilterra: i depositi crescono ovunque, eccetto che in Germania. Il risultato, per gli italiani, è una giacenza media mai così alta: 18.753 euro.