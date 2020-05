È incinta e vola da Londra a Palermo ma ha il Covid-19: è in gravi condizioni

Una donna di origini marocchine ha viaggiato dal Regno Unito alla Sicilia effettuando prima uno scalo a Roma

Di: Redazione Sardegna Live

Ha viaggiato da Londra a Palermo facendo tappa a Roma. Una donna di origini marocchine, incinta, ieri sera ha accusato un malore ed è stata ricoverata all’ospedale Cervello del capoluogo siciliano. È risultata positiva al tampone per il Covid-19. Esiste un percorso nascita predisposto per i casi di gravidanze di pazienti positive, e oggi i medici stanno valutando l’eventualità di eseguire un parto cesareo per fare nascere il piccolo.

La donna ha accusato gravi problemi respiratori ed è stata trasportata in ospedale palermitano. Secondo quanto fanno sapere dal nosocomio, seppur gravi né lei né il piccolo che porta in grembo sarebbero attualmente in pericolo di vita. I medici ne hanno disposto il trasferimento dal reparto di Pneumologia a quello di Rianimazione. "La paziente non è comunque intubata e respira autonomamente”.

Secondo quanto riportato dai quotidiani siciliani in queste ore le autorità sanitarie sono impegnate nel tentativo di risalire a tutte le persone che potrebbero essere venute in contatto con la gestante, compresi i passeggeri dei due voli che la donna ha preso circa due settimane fa: tutti verranno sottoposti ai tamponi. I test sono stati già effettuati ai familiari e a quanti a Palermo sono stati vicini alla paziente.