Azzolina. “A settembre gli alunni torneranno a scuola, la responsabilità sarà mia”

Accordo trovato anche sul concorso per i precari

Di: Redazione Sardegna Live

L’accordo sul decreto scuola è stato raggiunto. Nella serata di ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha incontrato il ministro Azzolina per discutere sulla questione del concorso per i precari.

Gli esperti hanno deciso che il avverrà dopo l’estate e non sarà più a crocette ma sarà composto da una prova scritta. Poi si è discusso anche sul nuovo inizio del prossimo anno scolastico dopo le polemiche in merito all'ipotesi di una didattica mista, con alcune lezioni in presenza e altre da casa.

Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha assicurato: "A settembre si torna in classe, si torna a sentire la campanella, si torna tra i banchi, come è giusto che sia, come vogliono il ministro e le famiglie. Il Cts risponderà a una serie di domande che abbiamo posto da quelle risposte lavoreremo per il rientro a settembre, lo stiamo già facendo". E ancora: "Bisogna ascoltare tutti poi la responsabilità è mia".