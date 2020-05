È morto il comico inglese John Peter Sloan

Aveva 51 anni

Di: Redazione Sardegna Live

È morto all'improvviso John Peter Sloan, aveva 51 anni. La notizia è stata data su Facebook da due suoi colleghi. È morto a Menfi (Agrigento), dove viveva dal 2016.

Di padre irlandese e madre inglese, all’età di 16 anni lasciò l’Inghilterra e viaggiò per l’Europa come cantante e chitarrista. Nel 1990 approdò in Italia e, prima di diventare autore e attore comico, fonda un gruppo rock, i The Max, dei quali è il frontman. La band rimane attiva fino al 2000, quando nasce sua figlia.

Scrisse diversi spettacoli teatrali che lo videro protagonista e regista, rivolti a studenti, stranieri che vivono in Italia o amanti della lingua inglese.

In veste di comico, opinionista, inviato dal 2007 partecipò a diverse trasmissioni televisive Geppi Hour condotto da Geppi Cucciari. Sulle reti RAI alle trasmissioni televisive Andata e ritorno, Glob – L’osceno del villaggio condotto da Enrico Bertolino e Report condotto da Milena Gabanelli intervistando i passanti e testando il loro inglese in modo divertente e irriverente, Quelli che il calcio condotto da Victor Victoria come tifoso del Napoli.

Sulle reti Mediaset a Zelig Off, La Scimmia, Amici di Maria De Filippi, Zelig Circus; Fu opinionista fisso nel contenitore pomeridiano di Cristina Parodi, Cristina Parodi Live, su LA7 e ospite a Le invasioni barbariche con Daria Bignardi. Per Verissimo commentò da Londra il The Royal Wedding. Nel 2013 fu spesso ospite a Mattino Cinque con Federica Panicucci, opinionista comico a La vita in diretta condotto da Paola Perego.

Il ricordo di Maurizio Colombi. “Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingam. John Peter Sloan, un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto. Tvb. Mauri”.