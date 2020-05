Arriva la guardia civica: un esercito di 60 mila volontari per far rispettare le regole della Fase 2

Le guardie civiche verranno reclutate tra i disoccupati e tra chi dispone del reddito di cittadinanza

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia e dal sindaco di Bari in qualità di presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) Antonio Decaro, hanno firmato il comunicato in cui annunciano l’introduzione di una nuova figura lavorativa: la guardia civica, una sorta di sentinella che vigilerà sui comportamenti dei cittadini.

“Non sono ronde, ma distributori di buona educazione. Serviranno nei parchi o nei mercati per contare gli ingressi, e sapere quante persone ci sono all’interno. Li useremo per distribuire generi alimentari e farmaci”, spiega in un intervista a la Repubblica il sindaco Decaro. Le nuove figure serviranno per mettere ordine e far rispettare le regole: vigileranno su assembramenti, numero di accessi nelle attività commerciali, uso di guanti e mascherine.

Già nel corso della prossima settimana la Protezione civile si incaricherà di pubblicare un bando finalizzato al reclutamento di circa 60mila assistenti civici.

"Il bando – si legge nel comunicato - è rivolto a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali. Saranno individuati su base volontaria, coordinati come sempre nell'emergenza dalla Protezione civile, che indica alle Regioni le disponibilità su tutto il territorio nazionale, e impiegati dai sindaci per attività sociali, per collaborare al rispetto del distanziamento sociale e per dare un sostegno alla parte più debole della popolazione", prosegue ancora il documento. Questa necessità nasce dal fatto che ancora tante persone, soprattutto giovani, non hanno capito quali sono i rischi di questo periodo molto delicato.