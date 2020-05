Bimbo annegato in piscina: il padre si schianta in auto mentre porta i vestitini per ricomporre la salma: è grave

Il figlio di 4 anni è annegato ieri nella piscina di casa a Varcatauro, nel napoletano

Di: Redazione Sardegna Live

Si stava recando in ospedale per portare gli abiti al figlio di 4 anni annegato nella piscina di casa. Doveva vestire e ricomporre la piccola salma. Ma l’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale vicino Napoli. L'impatto è stato violentissimo l’auto dell’uomo si è ribaltata più volte e ha coinvolto altri due mezzi. Il conducente è stato estratto dalle lamiere e

Portato, in gravi condizioni, all'ospedale Santa Maria delle Grazie, lo stesso dove si trova il corpo del figlio. Con lui, nella vettura, c'era anche il secondo dei suoi tre figli, che è uscito illeso dall'impatto.

Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente: da quanto appreso, l'uomo era tornato a casa per prendere un vestitino per il figlio di quattro anni deceduto poche ore prima, e stava tornando nel nosocomio assieme al secondogenito.

Un’ulteriore sofferenza per i familiari che, ignari del tutto, si trovavano in ospedale per le formalità del caso dopo la morte del bambino e che ora dovranno affrontare anche questo duro colpo.